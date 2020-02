Solsona acollirà una jornada dirigida als docents per combatre el canvi climàtic

El 14 de març el Teatre Comarcal de Solsona acollirà la 1a Jornada educativa sobre emergència climàtica del Solsonès, que té per objectiu facilitar eines al professorat per treballar l'emergència climàtica a les aules, sensibilitzar la població sobre la necessitat urgent d'una transformació global, aportar a la ciutadania coneixement científic sobre aquest tema de forma divulgativa i aportar solucions tant a nivell individual com col·lectiu.

La iniciativa inclourà les conferències del biòleg Francesc Sardà, de la membre d'Ecologistes en Acció Maria Garcia i del responsable del grup de Política Forestal i Governança del Risc del CTFC, Eduard Plana.