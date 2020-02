Els vins del Solsonès seran presents a la seva festa

A tres setmanes de l'arribada de la Fira del Trumfo i la Tòfona a Solsona, l'organització aquest any posarà l'accent a la 5a edició de la Festa del Vi, on es podran tastar tots els vins comercialitzats del Solsonès. Enguany el Consell Comarcal ha introduït una novetat per posar en valor aquesta cita anual. Es tracta d'unes copes de vidre amb disseny solsoní creades expressament per a la Festa del Vi i que cada any aniran signades per un artista diferent.

L'escollida per elaborar la il·lustració d'aquest any ha estat Aurembiaix Sabaté. Segons l'autora el disseny «està inspirat en la flor de la patata», traça que «vol ser un homenatge al trumfo, l'element més destacat i raó inicial de la fira». Sabaté ha reconegut que la patata en si, visualment, és poc atractiva, però que en la natura tot té una part bonica i «la flor de la patata ho és». Pel que fa al color emprat, Aurembiaix Sabaté va explicar que el dibuix en daurat dins el cercle reflecteix «part de la meva identitat artística», i va afegir, referint-se al daurat, que «sempre és senyal d'abundància i riquesa», que «segueix la línia de la meva creació» i que enalteix el color del vi.

Pere Obiols, tècnic comarcal de Fires, va explicar a Regió7 que «hem vist que la festa funciona i la ubicació al centre de la plaça agrada, i aquest any hem volgut apostar per la qualitat amb el tema de les copes i per la música en directe amb actuacions dissabte 7 al matí i a la nit i diumenge 8 al matí». A més, destaca que també es reforçarà la part gastronòmica amb l'acompanyament de tastets.