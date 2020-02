Una exposició recorda els cinquanta anys de la recuperació del Carnaval

Visitar la sala cultural de l'ajuntament de Solsona, al darrer pis de la casa consistorial, és endinsar-se en el temps i els records, sobretot per als qui ja tenen una edat.

L'exposició «50 Carnavals de Solsona», que es va inaugurar ahir a la tarda, recull fotografies des de l'inici de la recuperació del Carnaval, documents, partitures de les músiques de la festa, sis motlles de fang de sis antics Carnestoltes, sermons antics, els quatre dissenys editats dels ruquets (la moneda oficial) i la medalla de la ciutat que va rebre l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona per part de l'Ajuntament, entre altres objectes.

La feina de recerca i selecció ha anat a càrrec de la nova Comparsa de l'Arxiu Comarcal, de nova creació però formada per veterans carnavalers. Jaume Ester, membre d'aquesta colla, va presentar l'exposició i en va destacar «la joia de la corona», un document trobat a l'Arxiu Diocesà de Solsona que data de l'any 1592, i on ja s'esmenta la celebració del Carnaval a la ciutat. A més a més, «50 Carnavals de Solsona» exposa retalls de velles publicacions on es detalla la passió dels solsonins per aquesta festa i el paper que ja tenia en aquella època, com són els casos d'El Rebenque de Barcelona editat l'any 1904 o d'un Napbuf del 1933, entre d'altres, com contractes d'arrendament i llibres d'oficis d'hipoteques

L'exposició també mostra algunes bates de final dels anys setanta, on es pot veure l'evolució de la tradicional vestimenta del Carnaval de Solsona, i que el distingeix de la resta. En definitiva, «50 Carnavals de Solsona» fa patent l'especificitat que aquesta festa que anuncia la Quaresma té a Solsona. Una singularitat que està a punt d'esclatar un any més.

D'altra banda, en tancar aquesta edició era prevista la celebració de «Simfonies bojes», un concert de les músiques del Carnaval.