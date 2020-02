L'exposició «De bojos» mostra l'originalitat dels gegants irrepetibles

El Carnaval de Solsona no seria el mateix sense els seus famosos gegants bojos. Els braços articulats que giren en ballar i les cares estrafetes són l'element més distintiu de la festa, fet que ha posat el Carnaval de la ciutat al mapa.

Els gegants del Carnaval són els grans protagonistes de l'exposició De bojos, que es va inaugurar ahir a la tarda als baixos del Consell Comarcal i és organitzada per la Colla Gegantera.

La mostra té dues parts ben diferenciades. Així, el pati gòtic acull el vessant històric de la manifestació gegantera del Carnaval, on són exposats els primers vestits dels primers quatre gegants, que són rèpliques dels de la festa major («i que els va pintar a mà Manel Casserras i Solé», expliquen els organitzadors); el cap de la Cuca, un element que ja no surt al carrer; alguns caps grossos que representen coneguts polítics reals i que van sortir en edicions puntuals, etc. Pel que fa a l'altra part de l'exposició, que s'endinsa a l'interior del Palau Llobera, mostra centenars d'objectes relacionats amb els gegants, que van des d'objectes de marxandatge fins a reproduccions en miniatura de diverses mides; i entre els quals s'hi poden trobar curiositats com un pin de plata del Gegant Boig (possiblement la mida més petita de la figura que s'ha fet) o un penjador fet amb ferro que representa el mateix gegant.



Estrena dels vestits

Just abans d'inaugurar l'exposició «De bojos», el pati del Consell Comarcal va acollir la presentació de la restauració i renovació dels vestits dels quatre gegants bojos: el Gegant Boig, la Geganta Boja, la Geganteta i el Mocós.

L'acte va aplegar molts aficionats a la festa que no es van voler perdre la primera ballada ni veure com lluïen amb els seus vestits nous. A més a més «s'han canviat les mans i hem restaurat les cares», expliquen des del Taller Casserras, responsables de la posada a punt dels quatre bojos.

En el transcurs de la presentació, responsables de diferents entitats relacionades amb la festa van enretirar els llençols que amagaven els vestits nous. Després, l'orquestra Patinfanjàs va interpretar el ball dels gegants i el Bufi, la peça que tantes vegades han ballat els gegants.