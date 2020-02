L'Ajuntament de Solsona agraeix la tasca de les mentores dels joves migrats

El divendres l'Ajuntament de Solsona va organitzar un acte d'agraïment per part del mateix consistori i de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA) a les sis voluntàries del programa de mentoria de Solsona en el què actualment hi participen set menors. «Estem molt contents del funcionament del centre d'acollida de joves migrats sols de Solsona i de les parelles que heu fet possible les voluntàries que participeu en el programa de mentoria», va manifestar l'alcalde de Solsona, David Rodríguez. En l'acte a la sala de plens hi van participar les sis mentores i els menors del centre solsoní que han format tàndems per facilitar la integració en la dinàmica social i cultural local d'aquests últims.

Fa un any i mig que el consistori solsoní té cedit un pis de la Torre Viladot a la Generalitat i la cooperativa GEDI per a l'acollida de joves migrats sols. Recentment, l'acord s'ha ampliat amb un conveni que regula la cessió d'un segon pis per facilitar el seguiment dels joves fins a 21 anys amb una capacitat de fins a quinze persones. Les dimensions reduïdes del centre de Solsona, que en aquests moments acull set joves, faciliten la integració d'aquests nois, tal com van posar en relleu l'alcalde i la directora general de l'ICAA, Agnès Russiñol. Tant els Serveis Socials com l'Agència de Desenvolupament Local són recursos que també n'afavoreixen el seguiment.

«És molt important ser conscients que el programa de mentoria és molt local, que les persones voluntàries tenen el mentorat en el seu propi municipi», va remarcar Russiñol. L'objectiu de la Generalitat és fer créixer aquesta iniciativa al país, començada fa un any a Barcelona i les comarques gironines, de forma planificada i després d'avaluar les necessitats de cada jove. «El creixement més segur per a tothom és implantar la mentoria quan ens assegurem que és una eina útil per a cada noi».

Actualment hi ha set menors al centre d'acollida solsoní: tres procedents del Marroc, dos del Pakistan, un de Mali i un de Guinea Conakri. Sis d'ells estudien als centres de secundària de la ciutat i l'altre s'incorporarà en el sistema educatiu properament. A banda d'aquests, el setembre passat en van marxar dos de la ciutat i dos més van sortir del centre, un dels quals ha aconseguit l'autorització de residència i treball, mentre que l'altre està estudiant.

Les persones que fan de mentores han assistit a una formació prèvia i des de principi d'any es troben periòdicament amb el jove assignat. Treballaran conjuntament durant uns quants mesos aspectes com el coneixement de la societat d'acollida, l'acompanyament en la formació lingüística i laboral o l'assoliment dels objectius marcats en el projecte educatiu individual.