El Consell Comarcal ofereix formació per a cuidadors no professionals

L'àrea de serveis socials del Consell Comarcal encetarà l'11 de març la 6a edició de formació per a persones cuidadores no professionals, que constarà de deu sessions de 90 minuts de durada.

Segons la tècnica coordinadora del grup de suport per a cuidadors, Lluïsa Camps, es tracta d'una formació que s'ha implantat «amb l'objectiu de dotar de mitjans i recursos els cuidadors no professionals, per tal de poder fer una millor tasca que, en molts casos, és invisible». Aquesta programació pretén crear un espai on poder expressar les preocupacions i a la vegada adquirir competències per abordar la sobrecàr-rega que suposa tenir cura d'una persona dependent.

En la formació s'abordaran diferents aspectes sobre les necessitats de les persones cuidadores, la gestió de l'estrès que pot suposar aquesta tasca, cures bàsiques, pautes alimentàries, tècniques de mobilització i aparells i equips per facilitar l'atenció.