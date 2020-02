L'estiu passat hi va haver a la Catalunya Central cinc torres de guaita en actiu

Durant l'última època operativa de les torres de guaita, la de l'estiu passat, a la Regió d'Emergències Centre compresa per les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, la Cerdanya, el Moianès, Osona i el Solsonès hi havia un total de set torres de guaita, de les quals només dues, la de Santa Cecília de Montserrat (Bages) i la de la serra de Castelltallat (Bages i Solsonès), estan en ple funcionament amb dos guaites responsables de la vigilància que realitzen torns durant el període laboral.

En tres de les set torres només hi havia una persona responsable, la qual cosa suposa un control al 50%. En aquest cas es tracta de les torres de Castellfollit del Boix (Bages), la serra de Degollats (Berguedà) i la de Tossal de Carissols ( Solsonès). Per altra banda les de Pinós (Solsonès) i Sabata, a Montmajor (Berguedà), no tenen cap vigilant. A més, en anys anteriors ja s'havien tancat els punts de Granera, Castelladral, Busa, Salt de la Minyona i Puigcaritat. A l'estiu van treballar en aquesta regió un total de vuit guaites, entre els fixos discontinus i els interins.

Fermí Sort, guaita des de fa 19 anys al Berguedà lamenta la voluntat d'Interior de voler acabar amb el cos de guaites ja que considera que «nosaltres podem donar un punt de vista qualitatiu del que pot ser un incendi i això una càmera no ho podrà fer».