Els dos autors de les pintades a la seu d'ERC declaren als Mossos de Solsona

Els dos autors de les pintades a la seu comarcal d'ERC del 15 de gener passat van declarar ahir als Mossos d'Esquadra de Solsona després que l'Ajuntament decidís denunciar-los per aquests fets.

L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, va voler mostrar la posició del seu govern a través del seu compte personal de Twitter després que CDR Solsonès mostrés la disconformitat quan es va conèixer que els autors havien estat citats a declarar. Rodríguez va confirmar que el consistori ha iniciat els tràmits per denunciar els autors que van ser identificats per la Policia Local la mateixa nit dels fets argumentant que «les despeses que l'acció va comportar per la reparació dels desperfectes en l'espai públic no han de ser sufragades amb fons públics». En el mateix escrit, el batlle va assenyalar que la despesa ha de ser assumida pels seus autors i no pel conjunt dels ciutadans de Solsona.

En el mateix comunicat, Rodríguez va afegir que l'Ajuntament de Solsona defensa «la llibertat d'expressió» sempre que s'exerceixi «d'una manera cívica i des del respecte». A més, va subratllar que la decisió l'ha pres l'equip de govern i no «altres persones, col·lectius ni formacions polítiques».

El CDR Solsonès va fer una convocatòria per a ahir a les sis de la tarda davant de l'edifici dels Mossos d'Esquadra per acompanyar els dos joves i hi van acudir una dotzena de persones.

Els actes vandàlics a la seu comarcal d'ERC es van produir després que l'abstenció del partit republicà permetés investir Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. Els dos autors van pintar una bandera espanyola en forma de catifa a l'entrada de l'immoble i van penjar un cap de porc de broma a la porta de l'edifici. A més també van col·locar un cartell en un dels finestrals en què hi havia la frase: «No heu après res de la història».