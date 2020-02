El 50è Carnestoltes arriba a Solsona recordant els orígens de la festa

L'arribada del Carnestoltes va donar inici ahir al vespre al gruix d'actes principals del Carnaval solsoní. Jaume Porredon, conegut popularment a Solsona com a Campa, és el rei de la 50a edició d'aquesta festa. Els solsonins i solsonines amb les característiques bates ja posades van omplir l'avinguda del Pont per donar la benvinguda a Sa Majestat, que va arribar acompanyat dels excarnestoltes dels últims 50 anys i amb un castell de focs artificials que va il·luminar el cel de Solsona. A més, el cantant solsoní Roger Mas va llegir un discurs on destacava els trets característics d'aquesta festa acompanyat del músic Xavier Guitó. A més, també es va fer un espectacle de teles acrobàtiques per amenitzar l'espera de l'arribada del Carnestoltes, que, tot i això, va ser puntual.

Després de passar pel Portal del Pont i per sota del pastís d'aniversari de la festa, el cotxe del Carnestoltes va arribar a la plaça Major escoltat pels gegants bojos, que ja van donar les seves primeres gar-rotades, i la música de l'orquestra Pantinfanjàs a ritme del Bufi, l'himne de la festa. Un cop a l'escenari, el Campa, que va ser un dels impulsors de la recuperació del Carnaval ara fa 50 anys, va fer un discurs recordant les motivacions que va tenir aquell grup de joves per recuperar aquesta festa tot i estar sota el règim franquista, i va destacar, a més, que es tracta d'una celebració datada a Solsona del segle XVI. Porredon va fer memòria del que va dir Joan Subirà, la persona que va tenir la idea de recuperar el Carnaval, i de la seva resposta: «Estàs boig? ens fotran tots a la gàbia». Malgrat això, la festa ha continuat celebrant-se i creixent any rere any, fet que Porredon va assegurar que «nosaltres no ens hauríem pensat mai que això acabaria així».

Dolors Subirà, la Carnestoltes de l'edició passada, va entregar la clau de la ciutat a Porredon, que la custodiarà durant la propera setmana. L'acte d'obertura del Carnaval va continuar amb el tradicional ball mut, que van inaugurar el mateix Carnestoltes amb el president de l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona, Joan Solé, ballant conjuntament.

La nit va continuar amb el sopar gras preparat per les comparses Lo Cal Quinto i els Parro-quians, i que va ser amenitzat pel cantant solsoní Marc Anglarill i havia d'acabar a la Sala Polivalent amb el concert de JOKB, Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic i els DJ Puxi i Randy després que la Drakaxanga portés els joves de la plaça Major a la zona de concerts.