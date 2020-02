El bisbe de Solsona avisa que el debat sobre l'eutanàsia «portarà a dubtar» als cristians

"El debat sobre l'eutanàsia ens portarà a dubtar de la nostra posició cristiana, amb els arguments del sofriment insuportable, la compassió, la mort digna i el concepte d'autonomia absoluta", segons adverteix el bisbe de Solsona, Xavier Novell, que demana "tenir criteris clars" a la seva carta dominical. Després que fa deu dies el Congrés donés llum verda a la tramitació de la llei d'eutanàsia, tant Novell com el bisbe de Vic, Romà Casanova, defensen la seva posició contrària a la Llei. Casanova diu que "no hi ha autèntica humanitat sense afrontar el sentit del patiment i de la mort, que tard o d'hora apareixen en tota vida humana". Els altres bisbes de Catalunya centren les cartes principalment en l'inici de la Quaresma el dimecres vinent.

El bisbe de Solsona argumenta que "la vida és un do de Déu", que "tota vida és sagrada" i "més encara quan aquesta està marcada pel dolor i el sofriment". "Tant de bo la nostra proposta sigui una veu d'esperança també per a l'etapa final de la vida humana", afegeix.

"És bo i necessari que els cristians catòlics tinguem criteris clars sobre la vida a partir dels ensenyaments de l'Església, sempre a favor d'acollir, protegir i acompanyar en l'etapa final d'aquesta vida", exposa Novell abans de recomanar algunes lectures.

Per la seva banda, el bisbe de Vic considera que "la qüestió de l'eutanàsia no és una mera qüestió política entre blocs ideològics" i que "per al cristià és escollir entre la vida i la mort; i en el fons, entre la felicitat i la desgràcia, entre Déu i el no-res".

"Que aquesta societat no pugui donar solució al problema del sofriment i de la mateixa mort és clarament un fracàs per a ella mateixa", lamenta Casanova.

Els altres bisbes es refereixen a les seves cartes principalment a l'inici de la Quaresma, el període de 40 dies que els catòlics celebren des de la fi del Carnaval, dimecres vinent, fins al Diumenge de Pasqua.