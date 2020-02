Una exposició de fotografies de gran format recorre els carrers de Solsona

"Benvinguts al Carnaval més boig" és una exposició fotogràfica de gran format que penja dels carrers de Solsona i fa lluir la imatgeria pròpia de la festa de la disbauxa solsonina, com el Ruc, la Nana Vella o el Mocós. L'Ajuntament i la revista Descobrir Catalunya proposen un recorregut pels llocs més emblemàtics de la ciutat -com la plaça de la Catedral o el Portal de Llobera- on han col·locat estratègicament imatges de fins a sis metres d'ample. El fotògraf, Òscar Rodbag, ha explicat que la seva intenció ha estat "humanitzar" els personatges i per això els ha acompanyat dels veïns i les veïnes. La idea és que les fotos perdurin en el temps i serveixin per atraure turisme a la ciutat.

La idea de l'exposició 'Benvinguts al Carnaval més boig' va néixer arran del número de febrer de la revista Descobrir, dedicat a la ciutat de Solsona. El director, Joan Morales, ha explicat que malgrat el carnaval inicialment era l'excusa, la porta d'entrada a la ciutat, finalment es va acabar convertint en el protagonista absolut. La mostra que s'ha inaugurat aquest divendres és un homenatge al Carnaval de Solsona, però també a la "singularitat del caràcter dels solsonins".

De la seva banda, el fotògraf, Òscar Rodbag, ha explicat que quan va descobrir els personatges satírics del carnaval en va quedar embadalit i va proposar que agafessin un pes més important en el reportatge central de la revista. En aquest moment és quan suggereix fer que els personatges del bestiari solsoní i els gegants interactuïn amb els solsonins i les solsonines en llocs concrets i emblemàtics, com si fossin un més. Per exemple, és el cas del Mocós a l'hora del patí. La fotografia es troba a la plaça del Camp.

La feina de Rodbag en el fons és un homenatge no només al carnaval, sinó sobretot a la seva gent. El fotògraf explica que quan va assistir a la presentació del 50è aniversari de la festa amb la idea de retratar tots els personatges junts, va copsar el lligam sentimental que uneix els solsonins i els gegants. D'aquí que va pensar que una bona idea seria donar-los forma més humana i fer-los interactuar amb els seus veïns.

L'alcalde, David Rodríguez, ha explicat que Solsona té un nucli antic "molt bonic, però molt seriós" i l'exposició és una manera "molt divertida" de trencar amb això i donar-li un aire nou. La idea del consistori és allargar la presència de l'exposició pels carrers de la ciutat almenys durant tot l'any.