Els infants de Sant Llorenç de Morunys mantenen viva la tradició dels Romeus

Els alumnes de l'escola Vall de Lord de Sant Llorenç de Morunys van sortir al carrer a cantar la tradicional cançó dels Romeus ahir a la tarda. Es tracta d'una iniciativa del centre per mantenir viva una tradició centenària del municipi que consistia que el dijous llarder infants del poble acudien a les cases dels veïns de la vila a cantar la cançó dels Romeus i demanar el que havia sobrat a la gent que havia matat el porc els dies abans després d'engreixar-lo durant tot l'hivern.

Actualment es fa en l'àmbit escolar i es divideixen per grups per poder abraçar bona part de la vila. Anys enrere s'organitzava un dinar l'endemà a l'escola per menjar tot el que s'havia recollit, però com que solia malgastar-se menjar es va decidir canviar el mètode. Ara tot el que es recull es divideix en lots i es reparteix entre tots els alumnes. Llavors es pacta un menú amb diferents productes per fer un dinar l'endemà del dijous llarder.

D'aquesta manera avui els alumnes del centre portaran diferents tipus de menjar a l'escola per dinar conjuntament.