Prop d'una quarantena de carros participen a la baixada de 'Boits' a Solsona

El carrer del Castell es va convertir ahir en un circuit inspirat en el videojoc de carreres Mariokart que va acollir la tradicional baixada de boits del Carnaval de Solsona on enguany hi van participar gairebé una quarantena d'aquests característics vehicles de diverses comparses.

Tot i que la majoria de carros van completar la baixada sense problemes no hi van faltar les trompades amb els diferents obstacles que l'organització col·loca a través del recorregut.

Entre els participants van destacar solsonins com el Joan Guilanyà, el pilot més veterà dels que van baixar ahir o els cuiners de la Mare de la Font que van fer tot el trajecte amb un llarg barret de xef. A més, la comparsa que va realitzar més baixades va ser la dels Mitxus amb més de cinc boits participants.