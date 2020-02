El bisbe de Solsona diu que el debat sobre l'eutanàsia farà dubtar els cristians

El bisbe de Solsona, Xavier Novell, assegura que en els propers mesos es veurà com, als cristians, «el debat sobre l'eutanàsia ens portarà a dubtar de la nostra posició cristiana». Novell ho afirma en la seva glossa setmanal, en la qual afegeix que ho farà amb els arguments del «sofriment insuportable, la compassió, la mort digna i el concepte d'autonomia absoluta».

El bisbe solsoní argumenta que «tota vida és sagrada i més encara quan aquesta està marcada pel dolor i el sofriment». Per tant, es dirigeix als cristians catòlics i els recomana que tinguin criteris clars sobre la vida «a partir dels ensenyaments de l'Església» que consisteixen a «acollir, protegir i acompanyar en l'etapa final d'aquesta vida». Novell finalitza el seu escrit desitjant que «tant de bo la nostra proposta sigui una veu d'esperança també per a l'etapa final de la vida humana», i recomana la lectura d'un document per «descobrir la riquesa en protegir la vida en els moments de més debilitat i ser testimonis del do que Déu ens ha donat».

La posició de Novell, que també comparteix el bisbe de Vic, Romà Casanova, arriba onze dies després que el Congrés dels Diputats aprovés la tramitació de la llei d'eutanàsia.

La resta de cartes dominicals escrites pels bisbes d'arreu de Catalunya tracten l'inici de la Quaresma, el període de 40 dies que els catòlics celebren des del Dimecres de Cendra fins al Diumenge de Pasqua.