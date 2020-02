La delegació solsonina de Mans Unides inicia dos projectes, a Moçambic i Bolívia

La delegació de Mans Unides de Solsona destinarà enguany els seus esforços a dos projectes socioeducatius internacionals emmarcats en la campanya de l'ONG que porta per lema «Qui més pateix el maltractament al planeta no ets tu», i que té com a objectiu pal·liar els efectes del canvi climàtic en les poblacions més necessitades d'arreu del món. Enguany, la delegació solsonina realitzarà un projecte educatiu a Moçambic i un projecte social a Bolívia.

El primer projecte consistirà en la construcció i equipament d'un bloc en una escola agropecuària situada a Netia (Moçambic) que comprengui un magatzem per guardar els productes del camp de les collites, un garatge-taller per al tractor i eines del camp, una sala d'infermeria per atendre els alumnes i 15 noves lliteres per al dormitori de les noies, perquè no hagin de compartir llit, amb el risc que això comporta pel que fa a contagi de malalties. D'aquesta iniciativa, que té un cost de 73.000 euros, se'n beneficiaran directament 100 alumnes i indirectament 600 persones, que majoritàriament seran familiars.

D'altra banda, el projecte que es destinarà a Bolívia afavorirà comunitats indígenes guaranís situades a la regió sud del Chaco bolivià. A aquest projecte s'hi destinen 45.000 euros, que s'utilitzaran per ajudar aquestes comunitats a aprendre a posar en valor els seus productes artesans per treure'n rendiment econòmic amb la promoció de fires productives, gastronomia i tradicions culturals, per aconseguir tenir una economia més forta mitjançant intercanvis internacionals amb altres indígenes de Bolívia i Paraguai. A més, també es vol reforçar la funció de les dones en aquest sector.

Montse Garcia, presidenta de la delegació de Mans Unides Solsona des de mitjan 2019, explica que ja han començat a realitzar algunes activitats per obtenir el finançament necessari per dur a terme aquests projectes, com concerts solidaris o tallers de diversos tipus.

Garcia destaca que cada any està costant més obtenir finançament per dur a terme aquests projectes sobretot pel fet que la gent que col·labora i els socis són persones que cada cop tenen una edat més elevada i, per tant, la base col·laboradora de l'associació es va reduint amb el pas dels anys. A més, Garcia lamenta que als joves els costa implicar-se en aquest tipus de projectes.