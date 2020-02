Una gran presència de nens i nenes marca el diumenge del Carnaval de Solsona

Els actes del Carnaval de Solsona d'avui han estat marcats pel bon temps i per l'àmplia presència de nens i nenes que un dia abans del Carnaval Infantil han fet acte de presència sobretot per gaudir de la baixada i posterior pujada dels gegants bojos així com dels ballets del bestiar de la tradicional festa solsonina.

Després de la bogeria de dissabte amb la penjada del ruc i el tsunami de comparses, el diumenge ha reunit a un públic més familiar que a primera hora del matí ja han rebut algunes de les garrotades dels gegants bojos. Una de les novetats d'enguany ha estat l'acte anomenat Miss-Yu, en el qual Josep Feliu, la primera Miss Forastera de Fora que es va estrenar l'any 1972, ha donat a entendre que en les properes edicions s'eliminaria aquest acte del programa assegurant que en aquests temps ja no fa gràcia riure d'un home disfressat de dona.

També hi ha hagut sorpreses en el premi al ruc de l'any, una iniciativa nova d'aquesta edició en què es premiava a un personatge de Solsona per les seves accions o decisions polèmiques durant l'últim any. Els nominats eren l'alcalde de Solsona David Rodríguez per l'inversió de 3000 euros que l'Ajuntament ha destinat a llums LED per la façana del consistori i per la campanya de trànsit #ni2minuts; l'exrector de Solsona, Lluís Tollar, pel conflicte amb l'agrupació d'escoltes de Solsona i el gerent del Consell Comarcal i del Centre Sanitari, Marc Carrera, pel seu sou de 70.000 euros l'any. Finalment, però, el premi se l'ha endut el president de l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona, Joan Solé que ha rebut el guardó de mans del Carnestoltes d'enguany, Jaume Porredon per «haver tingut la idea d'encarregar-nos fer aquest premi», van dir els organitzadors.

Durant el matí també s'ha dut a terme el tradicional sermó que aquest any ha comptat amb un plus d'emotivitat per la participació de Ramon Gualdo, la persona que va dur a terme el primer sermó ara fa 50 anys i que avui ha rebut un reconeixement per aquesta fita. Gualdo, juntament amb els darrers quatre sermonaires del Carnaval, han fet ús de la sàtira per criticar la política municipal passant per tots i cada un dels partits, al bisbe Xavier Novell, el funcionament del Centre Sanitari o a diferents membres del Consell Comarcal com la seva presidenta, Sara Alarcón.

Ja a la tarda, s'han celebrat les tradicionals contradanses, un dels actes més antics del Carnaval solsoní en el qual els tres grups encarregats de ballar les contradanses sèries, les bojes i el ball de l'indiot han anat representant arreu del municipi.