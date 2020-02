Miki Núñez fa ballar 2500 persones en l'actuació més esperada del Carnaval

El cap de cartellera del concert de dissabte del Carnaval de Solsona va ser Miki Núñez, que va presentar el seu primer treball Amuza a una Sala Polivalent plena de gom a gom que havia vengut les 2500 entrades en 48 hores. Durant el concert, a banda d'oferir cançons del nou disc, va interpretar algunes versions com Esbarzers de la Gossa Sorda, Una lluna a l'aigua de Txarango o Prefiero d'Antílopez, aquestes dues últimes van popularitzar-lo al programa Operación Triunfo, del qual ell en va formar part. A més, va tocar cançons noves que no formen part d'Amuza i que publicarà en un futur.

Pel cantant el disc simbolitza les seves arrels i la seva naturalesa que apareixen materialitzades amb una pedra i una branca. En la portada també es pot veure un fil vermell que ho entrelliga tot, tal i com va explicar l'artista abans del concert a Regió7, relacionant-ho amb una llegenda japonesa «que diu que tots estem connectats amb el nostre destí amb un fil vermell invisible, tot i que penso que amb les nostres accions el podem encaminar».

Miki Núñez va iniciar-se a la música als tres anys i entre altres projectes va formar part del grup de versions Dalton Bang, els músics del qual continuen tocant amb ell. En la nova formació, però, s'hi ha afegit una trompetista i una trombonista. «Em sento molt en deute amb gent que no ha tingut les mateixes oportunitats que jo a nivell musical, no sóc el millor ni dels millors però he tingut la sort d'estar exposat, i sempre que tinc l'oportunitat convido a artistes que estan començant».

Abans del seu concert es va comptar amb l'actuació del músic Cesc, que moltes vegades fa de taloner a la banda. Per altra banda, Àlex Pérez, compositor de la cançó La Cabaña, present dins d'Amuza, va col·laborar en la interpretació de la peça.

Des d'ara fins a l'estiu la banda de Miki Núñez té previstes 45 actuacions. Els següents concerts seran a la sala Daurada a Vilanova i la Geltrú, Festival Strenes i Canet Rock, entre altres. El cantant apunta que fins ara han tocat a sales de concerts però preveuen formar part de festivals i festes majors «si alguna cosa vull fer d'aquí 5 anys és seguir fent música festiva i de festes majors, sinó haure mort».

Després del concert del Miki Núñez, va arribar el torn de la banda cardonina Strombers, que va interpretar cançons del seu últim disc Stromberland i temes de treballs anteriors. Finalment, el grup de versions Bossonaya va fer gaudir la sala amb versions molt actuals i va reivindicar i incentivar el paper de la dona músic denunciant-ne la falta de representació durant la nit.