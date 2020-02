Castellar de la Ribera és l'únic consistori dirigit per una dona

Maria Claustre Sunyer és l'única alcaldessa del Solsonès. El de l'Ajuntament de Castellar de la Ribera és un cas únic a la comarca, ja que aquest és el quart mandat que està liderat per una dona. Primer ho va ser per Teresa Canal durant vuit anys i ara Sunyer repeteix com a alcaldessa del municipi.

«En el món rural la política sempre ha estat una feina masculina, per tant, és un orgull molt gran que avui en dia les dones ocupin aquests llocs de responsabilitat», afirma Sunyer preguntada per Regió7. L'alcaldessa també va sorprendre en les darreres municipals presentant una llista formada exclusivament per dones. «A la meva família des del 1910 no ha nascut cap home i per tant aquest tema el tenim sobre la taula», explica Su-nyer, que afegeix que la idea de formar una llista exclusivament de dones va ser d'una de les seves filles. La candidatura de Sunyer va aconseguir tres regidores.

Malgrat haver format una llista només per dones, l'alcaldessa assegura que «al final tant homes com dones són vàlids» però afirma que aquesta iniciativa va ser «una manera de reivindicar i fer visible el paper de la dona en aquest món».