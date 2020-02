Un excursionista passa la nit al ras a la serra de Busa després de lesionar-se

Un home de 53 anys, veí de Barcelona, va passar tota la nit de dissabte a diumenge al ras a la serra de Busa, al Solsonès, on havia anat d'excursió. Es va fer un esquinç al turmell que li impedia caminar. Després de tota una nit de recerca, finalment el van trobar ahir poc després de les 9 del matí. Bombers que participaven en les tasques de rescat van sentir crits en una zona anomenada Collada de la Mata. Era qui buscaven.

La família va donar l'avís dissabte cap a les 1/4 de 10 del vespre. Va informar que l'home havia anat d'excursió a la serra de Busa i que no havia tornat. També va donar informació de les rutes que acostumava a fer per la zona.

Es van activar els GRAE dels Bombers, unitats canines i efectius dels Mossos d'Esquadra. A Aiguaviva van localitzar el cotxe de l'excursionista, i es va començar a fer la recerca a la zona més propera al vehicle. L'operació va continuar per cingleres, el pla de Busa, el tossal de les Vídues i fins i tot la presó natural de Capolatell, on s'accedeix per un petit pont metàl·lic.

A les 5 de la matinada es va aturar l'operació de recerca per motius de seguretat i es van començar els preparatius per reiniciar-la a primera hora del matí amb l'ajut d'un helicòpter dels Bombers, i un dels Mossos d'Esquadra que finalment no es va haver d'activar.

Poc després de les 9 del matí van trobar l'excursionista quan demanava auxili. El van localitzar a la collada de la Mata, entre la rasa dels Esclopers i el canal de la Vidarça. Tenia un esquinç al turmell i no podia caminar. Els GRAE l'hi van immobilitzar i va ser traslladat en helicòpter fins a la carretera. Una ambulància el va dur a l'Hospital de Berga.

També ahir al matí els Bombers van haver d'intervenir en un accident a Castellar de la Ribera, on un cotxe va sortir de la via. Hi va haver un ferit.