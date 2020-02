Creu Roja organitza un curs de formació de suport vital bàsic i ús de desfibril·ladors

La Sala Cultural de l'Ajuntament de Solsona acollirà el dissabte 7 de febrer de nou del matí a tres del migdia un curs organitzat per Creu Roja de suport vital bàsic i ús de desfibril·ladors externs automàtics (DEA). A totes les persones que completin la formació se'ls atorgarà una titulació acreditada pel Consell Català de Ressuscitació i pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

En el curs es faran diverses pràctiques a través de simulacions de possibles casos reals i també sobre què fer en determinades situacions especials com per exemple l'obstrucció de la via aèria.

La matrícula de la formació, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Solsona, té un preu de 60 euros per persona. A més té les places limitades i només es podrà oferir a vuit alumnes per curs.