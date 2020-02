Endesa reforma la subestació de Solsona per ampliar la xarxa de la Catalunya central

Endesa ha invertit 285.000 euros a reformar tecnològicament la subestació de Solsona, ubicada al terme municipal d'Olius, al Solsonès, amb l'objectiu de millorar la qualitat i la continuïtat del servei elèctric a la distribuïdora de la comarca, i, de retruc, a tots els seus clients.

L'actuació ha consistit a substituir un dels dos transformadors que hi ha a la subestació per tal d'ampliar la capacitat de la xarxa. Així, el nou aparell, de 110/25kV i 30 megavoltamperes (MVA) de potència, substitueix el transformador antic de 25 MVA, de manera que s'amplia la seva capacitat en 5 MVA. A més, la màquina instal·lada és del mateix grup de connexió que l'altre existent, fet que facilita l'explotació i permet executar els treballs de manteniment i millora sense necessitat de fer cap interrupció a la xarxa. En total, la subestació de Solsona passa a tenir una potència de transformació de 60 MVA.

Aprofitant l'avinentesa, s'han renovat els equips encarregats de protegir un dels transformadors de la instal·lació. Aquests dispositius són els responsables de desconnectar el transformador, com a mesura preventiva, en cas de produir-se qualsevol pertorbació aliena a la xarxa, com, per exemple, condicions meteorològiques adverses, vandalisme o impactes d'elements estranys. Alhora, s'augmenta la seguretat i la informació del subministrament elèctric i la seva solidesa, ja que es pot reconnectar a distància o automàticament quan la pertorbació desapareix.

El nou sistema de protecció és més sofisticat que l'anterior ja que unifica, en un sol dispositiu, totes les mesures que realitza sobre l'operació del transformador i permet obtenir informació més precisa i en més profunditat. Els sistemes de protecció dels transformadors mesuren i monitoritzen, de manera digital, diversos paràmetres que intervenen en el correcte funcionament d'aquests aparells, tals com tensió, intensitat i consum. En cas de detectar una anomalia, el desconnecten automàticament per prevenir incidències.

A més, s'han renovat els sistemes de protecció per l'avifauna. Així, s'han instal·lat proteccions als aïlladors i grapes d'amarrament a elements elèctrics i d'altres punts de la subestació susceptibles de provocar possibles descàrregues en cas que algun animal topés sobre un suport i fes contacte amb la infraestructura en tensió. D'aquesta manera, s'aconsegueix salvaguardar l'avifauna i els petits mamífers que puguin accedir a la instal·lació

Aquests treballs, que formen part dels plans d'inversió de la Companyia a la Catalunya Central, permeten dotar la xarxa de major maniobrabilitat i continuïtat, fet que reverteix en una optimització del servei a tots els clients.