Solsona acull una jornada per ajustar l'oferta i la demanda de feina del territori

L'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) ha organitzat una jornada el proper dimecres destinada al teixit empresarial i l'àmbit educatiu que té per objectiu ajustar l'oferta i la demanda laborals a través dels cursos de Formació Professional a l'anomenat territori Solcar, que constitueixen la comarca del Solsonès i Cardona. «Si no ens hi posem, les empreses no trobaran professionals i si no troben professionals poden marxar amb la corresponent destrucció de treballs que això comportaria», afirma Glòria Domínguez, la directora de l'Adlsolcar.

El repte d'encaixar l'oferta i la demanda laboral del territori no és nou. El 2014 es va tirar endavant el cicle formatiu de manteniment electromecànic en la modalitat dual. Però sis anys després, continua havent-hi més demanda d'aquests professionals a la indústria que no pas treballadors que reuneixin el perfil disponibles. «El curs és un cicle mitjà i això vol dir que els alumnes quan acaben són molt jovenets i que a més obtenen formacions bàsiques», assenyala Rodríguez que afegeix que actualment «sembla haver-hi la necessitat al territori que es faci un cicle superior d'alguna especialitat relacionada amb les necessitats de la indústria».

L'agència ha analitzat la situació de treball al territori i ha vist que, a part del sector industrial, també hi ha demanda de professionals de les cures a domicili, d'administratiu amb tècniques de venda i, sobretot, en el sector de l'hosteleria.

En l'acte que es celebrarà a la Sala Polivalent de Solsona hi participaran el director general de Formació Professional, Joan Lluís Espinós, el president del Consell Català de Formació Professional, Fabian Mohedano, el director general d'Ames, César Molins, i la directora de l'Adlsolcar, Glòria Domínguez.