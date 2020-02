La Fira del Trumfo realitza un audiovisual sobre el cicle de la planta

L'edició de la Fira del Trumfo i la Tòfona d'aquest any presentarà un documental didàctic sobre el trumfo, que mostrarà l'evolució de la planta des que es sembra fins que arriba a la taula.

L'audiovisual, elaborat per part de la productora solsonina HOMEN, recorre diversos productors de la comarca a través d'una mirada íntima i propera. Recull les seves vivències personals de la feina a pagès relacionades amb el cultiu del trumfo, des de les seves primeres experiències en el procés de plantada, cultiu i recollida del trumfo fins a acabar al plat. El reportatge pretén aprofundir en el coneixement d'aquest producte i posar-lo en valor des del punt de vista agrícola i gastronòmic.

El curtmetratge narra l'evolució del cultiu d'aquest tubercle a través de la modernització del camp. Ramon Vilaginés, productor d'Odèn, explica que «encara no tenia vuit anys, encara era fosc i ja sortia amb les mules a plantar trumfos», mentre que el seu fill, Jaume Vilaginés reconeix que «jo els trumfos sempre els he plantat amb màquina». La mecanització ha variat la producció si bé el seu cultiu continua tenint amenaces «al porc fer s'hi afegeixen alguns boletaires que quan no troben bolets pleguen patates».

L'audiovisual inclou la presentació dels plats dels restaurants de Ca l'Agustí i la Casanova de Cambrils, que tenen com a producte estrella el trumfo.