El Solsonès és la comarca més subvencionada en patrimoni cultural de la seva província

El Solsonès va ser la comarca del territori que cobreix la Diputació de Lleida que més subvencions va rebre el 2019 per part de l'Institut d'Estudis Ilerdencs en matèria de restauració i remodelació de patrimoni cultural. En total va rebre 61.611,44 euros, dividits en quatre projectes dels consistoris de Lladurs, Riner i la Molsosa i del Consell Comarcal del Solsonès.

El projecte més destacat de la comarca va ser la creació de la memòria valorada de les obres de restauració d'una part de la muralla de Solsona situada a la base de l'edifici del Seminari Vell, que es va subvencionar amb 20.000 euros. Tot i això, el projecte encara no està preparat i, per tant, encara no es pot determinar quan es realitzaran les obres.

La resta de projectes són les restauracions de la creu de Crontella a Lladurs (15.177,26 euros ) i del conjunt escultòric que comprèn l'Assumpció i quatre àngels, Sant Josep, Santa Anna, Calvari i Creu Processional, de la Molsosa (12.665,68 euros). El quart projecte consisteix en la substitució de les finestres de la Casa Gran del Miracle, a Riner (13.768,50 euros).

Pel que fa a les subvencions destinades a projectes culturals que atorga l'Institut d'Estudis Ilerdencs, el Solsonès és la tercera comarca de les que cobreix la Diputació de Lleida que més diners per habitant ha rebut, amb 0,87 euros per habitant. La primera ha estat el Pallars Sobirà, amb 1,71 euros per habitant. Els projectes culturals més destacats que han rebut subvencions d'aquesta entitat el 2019 han estat el cicle de concerts d'estiu de Solsona, el programa cultural d'estiu de Territori de Masies o la trobada de gegants amb motiu del 20è aniversari de la Colla Gegantera del Carnaval de Solsona, entre d'altres.

Gran part dels equipaments culturals dels municipis del Solsonès també han rebut subvencions aquest 2019, entre els quals destaquen la rehabilitació com a sala de la primera planta de l'ajuntament vell de Pinell o la insonorització del local social municipal de Castellar de la Ribera.