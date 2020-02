Guixers farà una prova pilot de recollida selectiva porta a porta a Vilamantells

Guixers implementarà un nou sistema de recollida de deixalles porta a porta de baixa freqüència al nucli de Vilamantells, el més proper a Sant Llorenç de Morunys, on hi ha una trentena de masies.

El consistori ha firmat un conveni amb el Consell Comarcal per fer una prova pilot d'aquest sistema que té com a objectiu reduir la freqüència de la recollida selectiva de residus. L'alcalde de Guixers, Jordi Selga, va explicar el funcionament d'aquest servei a Regió7. «Ara es passarà en períodes més espaiats a recollir les fraccions. L'únic que no es farà és la recollida orgànica perquè entenem que en zones rurals la gent ja es gestiona l'orgànic perfectament». Tot i que la freqüència encara no està determinada, Selga explica que la primera idea del consistori és que es faci un viatge cada setmana i que s'alterni entre la recollida de paper i cartó una setmana i envasos i plàstic en le següent. Tot i així assegura que encara s'ha de fer un estudi per determinar la freqüència de recollida òptima i que «si es pot passar cada 15 dies en contres de cada setmana millor».

El cost del projecte és de 17960 euros i compta amb les subvencions de l'Agència Catalana de Residus i del Consell Comarcal del Solsonès. Dins d'aquest preu està inclosa la cessió durant tres mesos de bujols pels domicilis de Vilamantells. Un cop acabada la prova pilot, es decidirà si finalment se'ls han de pagar els veïns o si seran subvencionats. L'Ajuntament s'encarrega de buscar l'empresa que s'encarregarà de la recollida i licitar el projecte. Selga confia en què la prova es pugui iniciar al mes d'abril o el de maig.