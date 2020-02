El termini dels abonaments del bus entre Solsona i Barcelona s'amplia a 180 dies

El departament de Territori i Sostenibilitat ha incorporat una sèrie de millores en els abonaments del servei de bus Solsona-Barcelona. En resposta als suggeriments rebuts per part dels usuaris i del Consell Comarcal del Solsonès, d'una banda, s'amplia fins a 180 dies el termini de validesa dels abonaments de transport existents en els serveis de transport entre Solsona i Barcelona gestionat per l'empresa Alsina Graells del grup ALSA. D'altra banda, s'ofereix la possibilitat de tenir abonaments de 5 viatges en 180 dies per a aquells usuaris que no fan un ús tan intensiu del servei.

Aquests nous abonaments, que es posaran a disposició dels usuaris a partir del proper 1 de març del 2020, mantenen el preu unitari del viatge de forma que el preu de l'abonament de 10 viatges serà de 70 euros i l'abonament de 5 viatges tindrà un cost de 35. L'adquisició es farà com ara a les taquilles d'ALSA i mitjançant el Consell Comarcal del Solsonès.

Amb aquesta mesura es vol potenciar la utilització del servei de transport públic en autobús entre Solsona i Barcelona, que ha incrementat substancialment el nombre de viatgers en el 43,8% en els últims cinc anys. Així, s'ha passat de 9.330 viatgers el 2014 a 13.417 viatgers el 2019 com a resultat, en gran part, de les mesures de millora introduïdes com la incorporació dels abonaments, els nous serveis semidirectes a partir del 2016 i el servei de diumenge a la tarda en període lectiu per atendre especialment els desplaçaments dels universitaris.