La 16a Fira del Trumfo i la Tòfona posarà l'accent en la música i el vi

Solsona acollirà el proper cap de setmana la 16a edició de la Fira del Trumfo i la Tòfona de Catalunya. En aquesta edició l'organització ha volgut donar més importància a la música en directe i a la Festa del Vi, sense deixar de banda els protagonistes de l'esdeveniment, els trumfos i les tòfones i el seu mercat.

La 5a edició de la Festa del Vi esdevindrà un dels eixos de la fira. El tècnic de fires del Consell Comarcal del Solsonès, Pere Obiols, va explicar a Regió7 que la festa ha funcionat molt bé en les darreres edicions i que aquest any han volgut donar-li més importància amb un disseny per a les copes que cada any farà un artista diferent i amb la inclusió de tots els productors de vins de la comarca (Vegeu edició del 14 de febrer). A més, també s'ha volgut introduir més música en directe per amenitzar el dia amb actuacions dissabte al matí i diumenge tot el dia. També, enguany, s'ha decidit programar un concert de tribut a The Beatles, que es farà la nit de dissabte al Teatre Comarcal i que serà a càrrec de la banda Abbey Road.

La plaça del Camp serà un any més el punt neuràlgic de la fira. El mercat tindrà prop d'una setantena de parades de trumfos, tòfones, artesania i gastronomia.

Pel que fa a les parades artesanes, l'organització ha volgut potenciar la qualitat dels productes. Com assenyala Obiols, «hem volgut prioritzar que els artesans forans fossin petits productors amb productes de proximitat i de qualitat.

Quant als tallers infantils, Obiols explica que fins ara es contractaven empreses externes, però aquest any «li hem volgut donar més autenticitat i els dos tallers els farem amb gent de Solsona». El de dissabte està relacionat amb trumfos i el de diumenge el portarà a terme l'ETFEM (Equip de Tecnificació i Formació en Esports de Muntanya).