Les III Jornades Pedagògiques al Solsonès posen el focus en les TIC a les aules, entre altres

Solsona acullirà el proper 28 de març les III Jornades Pedagògiques al Solsonès. L'acte que tindrà lloc al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya situat a la pujada del Seminari, posarà el focus enguany en l'ús de les TIC a les aules o el foment de l'esperit crític dels estudiants entre d'altres.

La jornada organitzada per l'institut Francesc Ribalta i el Servei Educatiu del Solsonès està dirigida a centres educatius del Solsonès i comarques properes on s'exposaran experiències de centres similars a les característiques de l'institut Francesc Ribalta tot i que també està oberta a famílies i altres persones interessades. L'organització es posa com a objectiu explicar els usos pedagògics de les TIC per millorar l'aprenentatge a l'aula, fomentar l'esperit crític entre l'alumnat, compartir metodologies i eines d'aula innovadores i crear espais de reflexió i debat pedagògic per la millora dels aprenentatges de l'alumnat.

El director de l'institut Francesc Ribalta, Pep Porredon, inaugurarà la jornada a les 10 del matí i posteriorment es durà a terme la presentació del Pla Digital de Catalunya 2020-25 a càrrec la cap de l'àrea de cultura digital del Departament d'Educació, Roser Cussó. També s'oferiran quatre tallers entre els que es podrà escollir. El psicòleg i coach David Jorba oferirà un taller sobre la comunicació emocional i la força de la vulnerabilitat. Xavi Ros, director de l'INS Matadepera impartirà el taller «Mirem un projecte globalitzat». També es podrà assistir a un taller sobre Escape Rooms digitals a càrrec del professor de matemàtiques Daniel Blasi o un quart taller sobre les pràctiques restauratives com a eina de prevenció i resolució de conflictes que impartirà l'educador social i docent de la Universitat Oberta de Catalunya, Óscar Negredo. La jornada clourà amb una actuació de la pallassa Espurneta Comedianta

Durant tot el dia els alumnes del cicle d'Educació Infantil del centre dinamitzaran un espai destinat als més petits on podran passar una bona estona durant la jornada