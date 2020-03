L'escriptor i músic Ferran Saéz serà el principal reclam del memorial Mn. Jesús Huguet

| Arxiu Particular

Solsona recordarà un any més al Mn. Jesús Huguet amb la vuitena edició del memorial en el seu honor que organitza l'Associació d'Amics de Mossèn Huguet i que ja ha fet públic el programa provisional de l'acte amb Ferran Saéz com a ponent principal. L'auditori de la Sala Polivalent de Solsona acollirà l'acte que té per objectiu mantenir viu el seu record i compartir una estona al voltant de la figura del Mossèn.

L'escriptor i músic, Ferran Saéz, oferirà la ponència «La culturització de l'herència cristiana» i durant l'acte també durà a terme algunes actuacions musicals, després que l'assemblea de l'Associació d'Amics de Mossèn. Huguet obri la jornada. A partir de les 12 del migdia també està previst que es realitzi una conversa conduïda per Maria Coromines i en la què hi participaran Joan Viladomat, Antoni Guixé, Josep Querol i Jaume Pubill. La jornada es clourà amb un dinar al bar Casal.

Es poden tramitar les confirmacions i les reserves a través del correu comunicacio.amicsmossenhuguet@gmail.com o el telèfon 686393683 (Ramon Segués) en horari comercial.