Les dones de pagès, protagonistes del 8M de Solsona

La commemoració del 8M, Dia internacional de les dones, s'allargarà durant tot el març a Solsona amb activitats culturals, lúdiques i formatives organitzades per entitats i institucions. El programa s'enceta aquest dissabte, dia 7, amb la presentació d'un llibre sobre dones de pagès i continuarà amb una caminada popular l'endemà diumenge, un dinar i conferència sobre el cicle femení, el dijous 12, i un taller per a famílies sobre l'adolescència, el dia 24, per cloure amb un concert a càrrec de la cantautora Meritxell Gené, el dia 27.

Òmnium Cultural i l'Associació de Dones del Solsonès organitzen aquest dissabte la presentació del darrer llibre del psicòleg i escriptor de Lladurs Joan Riart, Dones, de l'amor a la ràbia. És una obra que aspira a ser un petit homenatge a les dones de pagès. Consta de vuit històries protagonitzades per dones, gairebé totes amb un rerefons dramàtic. L'acte es farà a les set de la tarda al saló de les Homilies d'Organyà de la Biblioteca Carles Morató.

Diumenge al matí la convocatòria és de caràcter físic amb la tercera edició de l'activitat "Ens movem per les dones". L'Associació de Dones del Solsonès organitza una caminada circular al voltant de Solsona (inscripcions entre dos quarts de nou i les nou al passeig del Pare Claret), seguida d'una sessió de body pump a les onze. Just abans, també al passeig, es farà la lectura del manifest del Dia internacional de les dones. Hi col·laboren l'Institut Francesc Ribalta, l'Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal i el Grup de Gèneres del Solsonès.

La setmana vinent, la professora de ioga, meditació i sexualitat orgànica femenina Anna Herms conduirà una conferència titulada "Cicle femení, cicle vital" a la una al restaurant La Cabana d'en Geli, seguida d'un dinar opcional. És una activitat organitzada per l'Associació La Inquieta, Xarxa d'emprenedoria i lideratge femení (inscripcions a xarxalainquieta@gmail.com).

Daniel Gabarró a Solsona

La regidoria d'Igualtat i el Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal del Solsonès porta a la capital del solsonès el formador, mestre, psicopedagog i escriptor Daniel Gabarró, el dia 24 de març. Gabarró impartirà un taller sobre l'afectivitat i sexualitats en l'adolescència. Com es poden trencar els tabús i les barreres que condicionen les converses sobre sexualitat amb les persones adolescents? Com es pot afavorir que tinguin unes relacions lliures, sanes i respectuoses? Aquests són alguns dels interrogants als quals es vol donar resposta. Serà una activitat d'una hora i mitja de durada que començarà a les sis de la tarda a la Biblioteca Carles Morató.

Finalment, la cantautora lleidatana Meritxell Gené actuarà al Tatrau Teatre el divendres 27 d'aquest mes a les vuit del vespre amb la preestrena del disc Sa tanca d'allà dins. En aquest nou àlbum, l'artista hi musica poemes del seu primer llibre, Després dels esbarzers (Pagès Editors, 2018). El concert, organitzat per l'Associació de Dones i la regidoria d'Igualtat, serà d'entrada gratuïta.