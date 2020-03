L'Ajuntament de Solsona sol·licitarà les medalles de la Generalitat per a les persones que fan 100 anys

Maria Talavera i Bosch, originària d'Altet (Tàrrega) i actualment veïna de Solsona, ha rebut aquest dimecresi el reconeixement institucional de l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya amb motiu del seu centenari. L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, li ha lliurat la medalla per als ciutadans que compleixen 100 anys que atorga el departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sol·licitada per la família de l'homenatjada, i li ha llegit la carta del conseller Chakir El Homrani que l'acompanyava.

Aquesta distinció s'ha fet en el marc d'un berenar per celebrar l'aniversari de la Maria al centre de dia de l'Hospital Pere Màrtir Colomés, juntament amb familiars, entre els quals hi havia una de les seves filles, personal i altres usuaris de l'equipament. El batlle solsoní també ha entregat a l'àvia centenària un diploma de l'Ajuntament per als 100 anys "d'una vida dedicada a la casa i a la terra". Si bé Maria Talavera ha viscut la major part de la seva vida a Altet, fa pocs anys va traslladar-se a la capital del Solsonès, on viu junt amb una de les seves quatre filles.

A partir d'ara, el consistori sol·licitarà la medalla centenària de la Generalitat per als veïns i veïnes de la ciutat que estiguin a punt de complir 100 anys. Tal com explica el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, "és un reconeixement dels valors, l'experiència, els aprenentatges i els coneixements" acumulats i transmesos al llarg de cent anys, i "de les aportacions a la història que escrivim les persones en la nostra existència i lluita quotidiana".