La indústria del Solsonès demana treballadors qualificats per créixer

Solsona va acollir ahir una jornada organitzada per l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) amb l'objectiu d'ajustar l'oferta i la demanda del territori a través dels cicles de Formació Professional atès que el sector industrial del Solsonès i Cardona demana treballadors qualificats des de fa uns anys per poder créixer.

«En aquest moment hi ha una demanda brutal per part de les indústries de treballadors preparats», explica César Molins, director general d'AMES Solsona, a Regió7. Molins posa l'exemple d'aquest any i assegura que als cicles formatius relacionats amb la indústria hi ha menys persones apuntades que la demanda de la indústria. A més Molins assegura que aquest fet s'accentuarà en els propers anys. «Nosaltres necessitarem 40 persones més i gairebé totes hauran d'estar especialitzades», assenyala Molins, que destaca que «nosaltres només som una empresa, però potser n'hi ha una vintena al territori que estem buscant gent així».

El director d'AMES Solsona explica que el que provoca que els joves del Solsonès no vulguin cursar estudis relacionats amb la indústria és que hi ha una percepció errònia del sector. «Socialment està més ben vist fer determinats oficis que els relacionats amb la indústria. El jovent encara té la percepció de fa 50 anys que una fàbrica industrial és un lloc greixós, brut i trist, i això no és així», lamenta Molins, que creu que la solució passa per canviar la perspectiva que hi ha sobre la indústria en l'àmbit global ja que així es començarien a atraure possibles nous treballadors qualificats.

La directora de l'Adlsolcar, Glòria Domínguez, explica que amb la jornada d'ahir el que es volia era que el departament d'Educació escolti les demandes de les empreses del territori i també estructurar-lo per donar resposta a les demandes formatives a mitjà i a llarg termini per ajustar l'oferta i la demanda.



Demandes d'altres sectors



La indústria no és l'únic sector que demana mà d'obra preparada al territori. L'Adlsolcar va realitzar un mapa formatiu l'any 2016 per determinar les mancances que tenien les empreses del Solsonès i Cardona pel que feia a personal qualificat. A part de la indústria, també pateixen els sectors de l'hostaleria, l'atenció a les persones, les vendes i màrqueting, els idiomes i la construcció.

Actualment el territori que comprén l'agència ofereix 11 cicles de formació professional, però aquests no arriben a cobrir la demanda de les empreses en els sectors esmentats anteriorment.

Domínguez també destaca que al territori no existeix la formació ocupacional que consisteix que un cop els alumnes entrin en el món laboral es puguin seguir formant i especialitzant.

Tot i això, la situació econòmica al Solsonès és molt positiva. L'activitat econòmica de la comarca va créixer el 2019 el 4%, dos punts per sobre de la mitjana a Catalu-nya, i en els darrers quatre anys la taxa de l'atur s'ha vist reduïda del 15 al 8,5%.