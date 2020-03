Els alcaldes demanen suport econòmic per al nou model de recollida selectiva

Alcaldes del Solsonès com Antoni Màrquez d'Olius, Xavier Vilalta de Pinós i Marià Montraveta de la Molsosa van demanar ahir a l'Agència Catalana de Residus (ACR) suport econòmic perquè un cop Solsona apliqui el porta a porta, els municipis més petits no es podran permetre econòmicament per ells sols aplicar un nou sistema de recollida selectiva i també que entengui que el Solsonès és una comarca singular pel que fa al seu territori i el repartiment dels seus habitants.

Vilalta va explicar, en la sessió d'ahir del Consell d'Alcaldes, que el Solsonès apostarà per la construcció de casetes tancades arreu del territori que tenen com a objectiu reduir els punts de recollida que hi ha actualment. Tenint en compte que cada una costarà prop de 15.000 euros, segons Vilalta, i que alguns municipis en necessitaran més d'una, alguns consistoris no podran assumir aquest cost perquè són ajuntaments amb pressupostos petits.

Per aquesta raó, Vilalta va demanar a l'ACR que subvencionés la construcció d'aquestes casetes o que el Consell Comarcal del Solsonès ajudés a finançar-les. El director de l'agència, Josep Maria Tost, que va acudir a presentar el futur de la gestió de residus a Catalunya, va respondre que primer s'haurà d'estudiar la situació econòmica del projecte, i que més endavant es decidirà les actuacions que cal dur a terme. Per la seva banda, Mercè Ibran, consellera de Medi Ambient, es va dirigir als batlles per deixar clar que «si volem ajudes, tots hem de pagar les taxes».

Josep Maria Tost va destacar ahir en la seva presentació que la solució per millorar la gestió de residus a Catalunya passa pels municipis i que la clau és individualitzar la taxa de residus i que s'apliqui el pagament per generació, ja que és el sistema més just i eficient.

Tost va explicar als alcaldes assistents al Consell, que no superaven la desena, que els municipis havien de fer un esforç per millorar la gestió actual dels residus ja que la Generalitat tramitarà properament una nova llei de residus que serà més dura contra la mala gestió de la brossa als municipis. Actualment el Solsonès té un índex de recollida selectiva del 39%, però ja fa uns quants anys que s'ha estancat al voltant d'aquest valor.

El director de l'ACR va explicar algunes de les iniciatives que es començaran a aplicar en el futur. Per exemple, a partir de l'1 de gener del 2025 s'introduirà el residu tèxtil al sistema de recollida selectiva ja que actualment només es recullen entre 12.000 i 15.000 tones de residu tèxtil l'any quan se'n generen 160.000. A partir de la mateixa data, els municipis només podran enviar el 10% dels residus generats a l'abocador i s'haurà de reciclar el 55% dels residus, percentatge que augmentarà en cinc punts cada cinc anys. El que també continuarà augmentant amb el pas dels anys és el cànon i és que, segons Tost, l'any 2024 els consistoris hauran de pagar 72 euros per tona enviada a l'abocador.

Tost va assenyalar que un dels problemes principals de la gestió actual de residus a Catalunya és que la població no és conscient del cost que té gestionar-los i, per tant, se'ls hi ha de fer saber i, si no fan la recollida selectiva correctament, se'ls ha de sancionar, per això defensa l'aplicació de la taxa justa. Tot i això, també va assegurar que la solució passa per trobar mesures més eficients per dur a terme la recollida selectiva com el porta a porta o contenidors smart.