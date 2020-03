Els joves de Solsona trien els projectes per fer el 2020

Aquest dimecres es va reunir el Consell d'Adolescents de Solsona en sessió ordinària per escollir els projectes que es desenvoluparan durant aquest any. Es va decidir dur a terme tres projectes durant els propers mesos: proposar millores per a la ciutat i adaptar-la a la diversitat, fer activitats conjuntes entre els centres educatius de Solsona i organitzar el concert per a adolescents de la festa major.

Enguany es volia treballar en un projecte de caire social i també en millores a la ciutat, per tant van decidir ajuntar aquestes dues iniciatives en un sol projecte. Els joves van detectar que la ciutat no estava prou adaptada per a persones amb necessitats educatives especials o persones amb mobilitat reduïda en espais com parcs infantils o voreres. Properament faran un procés de recerca d'aquests espais que presenten mancances per fer propostes de com els joves creuen que es pot resoldre.

Pel que fa a les activitats conjuntes entre els dos centres d'ensenyament secundari de la ciutat de Solsona, els joves demanen que hi hagi espais lúdics a la ciutat per poder-hi fer activitats conjuntament.

El projecte que es repeteix respecte a anys anteriors és el concert per a adolescents de la festa major, ja que consideren que volen i necessiten un espai propi durant aquesta festa.

El consell d'adolescents, que es va constituir al final del 2019, és format per representants de totes les aules dels instituts Francesc Ribalta i Arrels de primer a quart d'ESO. En la primera sessió van fer un recull de totes les propostes de les aules i dimecres, un cop valorades, es va decidir com enfocar-les en els propers mesos.