Solsona presenta una campanya de donació de sang d'àmbit català liderada pels Bombers

Els Bombers van ser ahir els protagonistes de l'inici de la sisena edició de la campanya «Els Bombers t'acompanyen a donar sang», que va presentar-se a la Sala Polivalent de Solsona. En la campanya d'enguany hi participen 35 municipis, una xifra rècord, i prop d'una cinquantena de parcs de Bombers que dinamitzaran les donacions en tots els municipis i acompanyaran els participants a fer la donació.

L'objectiu és aconseguir 3.000 donacions arreu de Catalunya per obtenir una gran reserva de sang de cara a Setmana Santa, quan les donacions es solen reduir un 25 o 30%, tal com va explicar la responsable de donació del Banc de Sang i Teixits, Núria Vilanova.

A més de Vilanova, en l'acte hi van participar la regidora de Salut de Solsona, Judit Gisbert, el director territorial d'Interior a la Catalunya Central, Eduard Freixedes; el coordinador de Bombers amb Cor, Xavi Casas; el president de l'Associació de Donants de Sang de Catalunya, Marc Ibars; i el president de l'Associació de Donants de Sang de Solsona, Miquel Arnau. Tots els presents van coincidir en la importància del cos de Bombers en campanyes d'aquest tipus.

Judit Gisbert va mostrar-se orgullosa que Solsona hagi estat el municipi encarregat d'inaugurar oficialment aquesta campanya i va destacar la solidaritat dels veïns i veïnes de Solsona en aquest tipus de campanyes, paraules que va subscriure Miquel Arnau recordant l'èxit de les anteriors campanyes de donació de sang. En aquest sentit Gisbert va anunciar que la propera edició de la marató de donació de sang de Solsona passaria a celebrar-se el setembre per motius de disponibilitat de les instal·lacions. Tot i així, el juny es farà un acapte normal dels que es programen cada tres mesos a la ciutat.

Per la seva banda, Xavi Casas va agrair la predisposició del Banc de Sang i de les administracions per dur a terme aquesta campanya per sisè any consecutiu però va recordar que l'objectiu seria que aquestes campanyes no existissin i que la gent no tingués la necessitat de rebre una crida per acudir a donar sang.

Per amenitzar la jornada, el cos de Bombers de Solsona juntament amb els Mossos d'Esquadra, la Policia Local i el Sistema d'Emergències Mèdiques van realitzar una simulació d'una sufocació d'un incendi i un rescat d'un grup d'alumnes atrapats a l'edifici. A la tarda també es va simular una pràctica d'excarceració.

A les vuit del vespre s'havien realitzat unes 68 donacions i el Banc de Sang assegurava que s'arribaria a la vuitantena.