Rosa Simón rep el premi Bufet 2020 en reconeixement a una vida de treball silenciós

La sala de plens de l'Ajuntament de Solsona ha estat l'escenari del lliurament del Premi Bufet 2020. Enguany s'ha entregat a Rosa Simón Espuga, de Ca l'Obac de Llinars de Cambrils d'Odèn, en reconeixement a una vida de treball silenciós i ferm, dedicada a la família, les tasques del camp, principalment cultivar trumfos i tenir cura del bestiar, i a la taverna familiar.

L'acte, que s'ha celebrat aquest migdia a les acaballes de la 16a Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona, l'han copresidit el regidor de Desenvolupament Local de Solsona, Ramon Montaner, i la presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón.

Rosa Simón Espuga, la Rosita de Ca l'Obac, va néixer l'any 1932 a Cal Sabartès de Llinars a Cambrils d'Odèn i era la més petita de tres germans. Filla d'una família pagesa es va passar la infància ajudant a casa amb la recol·lecció del trumfo i la cria de bestiar. Li va tocar viure una infància de dur treball i austeritat emmarcada per una guerra civil i una postguerra cruenta on el menjar escassejava i calia saber racionar-lo i a voltes amagar-lo bé perquè no fos robat.

Els seus primers anys d'escolarització van ser a Llinars amb mestres contractats pels mateixos veïns del poble. Més endavant es va desplaçar a l'escola de Cambrils on va estudiar fins als 17 anys. La Rosita, per tal d'anar a l'escola, cada dia es desplaçava mitja hora caminant per camins drets i costeruts de muntanya, hi hagués sol, neu, pluja o vent.

La família de Ca l'Obac es dedicava a l'agricultura, la ramaderia i també oferien servei de taverna, on la gent del poble anava a jugar a cartes i a fer el beure. La premiada, com la majoria de dones de pagès, es va dedicar a les feines de la casa: cuidava dels familiars de major edat i dels fills; ajudava en les tasques del camp –a cultivar trumfos i tenir cura del bestiar– i en aquest cas, també de la taverna.

El Premi Bufet d'aquest any és un reconeixement al treball silenciós i ferm, a l'entrega, el sacrifici i les ganes de superació i lluita per un estil de vida i estima a una família i a un territori.