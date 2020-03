El Consell Escolar d'El Vinyet s'oposa a la creació d'una nova línia de P3

El Consell Escolar d'El Vinyet de Solsona es mostra contrari a la decisió del Departament d'Educació de crear, de cara el curs vinent, una segona línia de P3. L'ens, que agrupa tant direcció, com mestres, pares i alumnat, veu precipitada la decisió, que segons ells mateixos manifesten, van conèixer fa tot just una setmana i quan falten «dies» per l'inici de la preinscripció. Justifiquen l'oposició al fet que, d'una banda, funcionen en unes instal·lacions provisionals i, de l'altra, perquè la incorporació d'una nova línia comportaria canvis en el seu model d'ensenyament. De moment han exigit una trobada urgent amb Educació i han arrencat una campanya de signatures.

Fa 13 anys que El Vinyet de Solsona es troba en mòduls prefabricats. La passada tardor van començar les obres de construcció de l'edifici definitiu, que és previst que s'estreni el 2021-2022.

Segons expressa el Consell Escolar en una carta que ha enviat al Departament d'Educació, les instal·lacions actuals són insuficients per donar cabuda, el curs vinent, a la nova línia. «Si l'escola s'hi veu forçada, aquesta decisió perjudicarà els infants, ja que no es podran dur a terme les activitats quotidianes de manera habitual», es queixen. A més, subratllen que caldria adaptar l'espai per a una nova línia, fet que suposaria una «inversió econòmica important, només per a un any».

En paral·lel recorden que el sistema d'aprenentatge del centre no distribueix els alumnes per cursos, sinó «per comunitats», de manera que «es barregen els infants de P3, P4 i P5». «Una nova línia faria desfer tots els grups que tenim ara i fer-ne de nous, que, a banda de no tenir espai per a desenvolupar-se de manera habitual, haurien de tornar a passar per un procés d'adaptació important», indiquen.

A més subratllen que hi ha altres escoles al municipi que disposen d'espai suficient per a assumir una altra línia. «Sembla lògic que aquesta segona línia s'adjudiqui a una escola que sí que disposa d'espai», afegeixen.