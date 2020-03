Queda ajornada la Jornada Ecològica prevista per aquest dissabte a Solsona

L'Ajuntament de Solsona ha publicat a les seves xarxes socials que la 1a Jornada educativa sobre emergència climàtica del Solsonès organitzada per Solsonès pel Futur, Fridays for Future del Solsonès, el Consell Comarcal i el Servei Educatiu del Solsonès queda posposada fins a nova data.

En el tuit, el consistori ha explicat que ha pres aquesta decisió «a causa de les restriccions sanitàries, i seguint les indicacions del Departament d'Educació» per l'augment de casos de coronavirus arreu de Catalunya, tot i que a la comarca del Solsonès encara no hi hagi cap positiu.