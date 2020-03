Sant Llorenç de Morunys es planteja començar a multar pel mal ús del punt d'emergència

L'alcalde de Sant Llorenç de Morunys, Francesc Riu, afirma que s'ha notat una disminució de les aportacions al punt d'emergència el diumenge, però hi continua arribant molta brossa sense separar, tot i els avisos que el consistori ha posat a la porta explicant les sancions que pot comportar no fer-ho. L'equip de govern municipal considera que en aquest cas ja no és necessari avisar més i està disposat a posar ja les primeres sancions.

L'Ajuntament també ha detectat de dilluns a dissabte de la setmana passada una trentena d'infractors, que o bé van deixar la bossa de la brossa a la porta del punt d'emergència o bé la van llençar pel damunt de la tanca. L'Ajuntament els ha identificat i ha contactat amb ells. «La majoria no feien la recollida porta a porta i els hem comentat que si començaven a fer-la no els sancionarem. Aquesta setmana estem comprovant si ho fan», ha explicat l'alcalde.

Tot i això, segons el consistori el tancament de dilluns a dissabte del punt d'emergència de deixalles ha provocat que s'incrementi el volum de brossa recollida selectivament porta a porta. Aquest era un dels objectius de l'Ajuntament a l'hora de modificar l'horari d'obertura del punt d'emergència i restringir-lo només a diumenge de vuit del matí a vuit del vespre, una mesura que va entrar en vigor el dia 1 de març. Finalment, per qüestions logístiques, l'Ajuntament ha flexibilitzat una mica aquest horari i el punt d'emergència s'obre dissabte al vespre i es tanca dilluns al matí. Durant la resta de dies, l'alternativa és la deixalleria, on es poden dur els residus ben separats.

L'equip de govern té previst reunir-se la setmana que ve per fer un balanç més exhaustiu de com estan funcionant les noves mesures de la recollida de deixalles i planificar les següents accions. A més de fer algunes cartes d'avís a comunitats de veïns i allotjaments turístics, s'està treballant per millorar el control d'accés al punt d'emergència. La reunió també debatrà les queixes i millores que els veïns han fet arribar a l'Ajuntament, com la d'incrementar les hores d'obertura de la deixalleria, augmentar els dies de la recollida porta a porta i fer una xerrada informativa pública per explicar les noves mesures.