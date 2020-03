El Consell Escolar d'El Vinyet s'oposa a la creació d'una segona línia de P3

El Consell Escolar d'El Vinyet de Solsona va publicar dimarts un comunicat en què expressava la seva posició contrària a la decisió que el departament d'Educació va transmetre al centre fa una setmana de crear, de cara al curs vinent, una segona línia de P3. L'ens, que agrupa tant direcció com mestres, pares i alumnat, veia precipitada la decisió, la qual, segons van manifestar, van conèixer quan només falten «dies» per a l'inici de la preinscripció.

En el comunicat justifica l'oposició al fet que, d'una banda, funcionen en unes instal·lacions provisionals i, de l'altra, que la incorporació d'una nova línia comportaria canvis en el seu model d'ensenyament. També va informar que havien enviat una carta al departament d'Educació per demanar una trobada urgent i que havien arrencat una campanya de signatures.

Tot i això, Regió7 va poder confirmar que Educació va respondre ahir l'escola El Vinyet amb una solució amb la qual la comunitat educativa del centre es dona per satisfeta, segons la junta de l'Ampa. El departament d'Educació, però, no va confirmar ni desmentir aquesta informació i va assegurar que es tracta d'un «tema intern de planificació educativa i que encara s'està treballant». L'equip directiu del centre preguntat per aquest diari va assegurar que no estaven autoritzats a parlar-nos sobre aquest tema. Tot i això, segons Solsona FM, la proposta del departament d'Educació és que el curs vinent El Vinyet disposi de 32 places ordinàries i quatre més per a infants amb necessitats educatives especials.

La carta que el Consell Educatiu va enviar al departament d'Educació assegurava que les instal·lacions actuals són insuficients per donar cabuda, el curs vinent, a la nova línia. «Si l'escola s'hi veu forçada, aquesta decisió perjudicarà els infants, ja que no es podran dur a terme les activitats quotidianes de manera habitual», es queixaven. A més, van subratllar que caldria adaptar l'espai per a una nova línia, fet que suposaria una «inversió econòmica important, només per a un any». També afegien que la nova línia suposaria un canvi en el model d'aprenentatge del centre.

A més a més, des del centre El Vinyet subratllaven que hi ha altres escoles al municipi que disposen d'espai suficient per tal d'assumir una altra línia.