Un pastor d'Odèn s'endú el ramat a l'Aragó per manca de suport pels atacs de llop

Un pastor d'Odèn que ha denunciat reiteradament a la Generalitat que el seu ramat és atacat per llops cada estiu des del 2015 ha decidit traslladar un miler d'ovelles a l'Aragó decebut amb la manca d'ajuts del Govern català. Explica que ha fet les corresponents denúncies, reiterades reunions amb representants de diferents conselleries, però que no ha trobat solucions que li permetin tenir el ramat al Solsonès amb seguretat dels animals o del valor de la pèrdua. El pastor Florenci Serra Riba ha explicat que s'ha reunit amb representants del departament de Territori, els agents forestals, representants polítics locals, tant de l'Ajuntament d'Odèn com el president de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Canalda, i no n'ha obtingut solucions. Les últimes reunions les va tenir amb el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural i el director general de Desenvolupament Rural. En va sortir amb la promesa que hi hauria un Pla Estratègic Transversal de Ramaderia de Muntanya, però assegura que «és al calaix».