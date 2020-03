El Consell Comarcal celebra ple tot i l'absència d'una part de l'oposició

El Consell Comarcal del Solsonès va celebrar dijous passat a la tarda el ple ordinari, tal com s'havia anunciat, quan les administracions catalana i estatal encara no havien disposat les darreres mesures per aturar l'amenaça del coronavirus.



Malgrat això, la malaltia contagiosa va planar durant la sessió plenària, que va tenir l'absència dels consellers comarcals de Junts per Catalunya. Just abans d'iniciar-se el ple, la presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, va llegir la nota que el grup de l'oposició li va fer arribar, en què expliquen els motius de la seva no assistència perquè «en tant que representants públics hem de donar exemple sempre, i encara més en situacions d'emergència», i asseguren que «no té sentit que demanem als ciutadans que apliquin mesures excepcionals i nosaltres no siguem els primers a fer-ho», i per tant demanaven «la suspensió del ple». Però Alarcón no va atendre la seva petició perquè «aquest ple ha d'aprovar ajuts i subvencions que no poden esperar» i no va voler córrer el risc de perdre-les.



Així, en aquesta sessió es van aprovar, entre altres punts, les bases reguladores de diferents subvencions, com la concessió d'ajuts individuals per a activitats escolars i extraescolars, per a activitats culturals i socials, a les escoles i associacions de pares i mares de la comarca, per a activitats firals, activitats esportives i de foment de l'esport, o bé la concessió d'ajuts de transport escolar i menjadors per al curs 2020-21. Es tracta de bases reguladores que exigeixen un termini de presentació.

Cessió de la Casa Gran



A proposta de Joan Solà, alcalde de Riner i conseller comarcal del grup Independents, el ple del consell comarcal va aprovar per unanimitat la rescissió del conveni signat l'any 1998 entre la Diputació de Lleida, propietari de la Casa Gran, i el consell i pel qual l'entitat provincial cedia per 25 anys una part de la finca al Consell Comarcal del Solsonès.



Solà va demanar aquesta mesura perquè el consistori de Riner es troba en plena licitació de diferents contractes d'obres per a la restauració de diferents espais de la Casa Gran del Miracle i el seu entorn, finançats per diferents departaments de la Generalitat. Però per optar a sol·licitar els ajuts s'exigeix a l'Ajuntament de Riner que aporti la documentació de cessió d'ús.



D'altra banda, la sessió del dijous també va aprovar el conveni la cessió, per part de l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys, de la finca que acull l'Oficina de Turisme de la vall de Lord al Patronat de Turisme del Solsonès. Amb tot, l'acord serà vigent mentre el patronat desenvolupi tasques de promoció, informació i foment de l'activitat turística a la vall de Lord, i en cas contrari, el contracte es donarà per extingit.



El ple també va aprovar el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Solsona per a l'execució de l'anomenada «illa cultural». Es tracta de la cessió al Consell de la propietat de l'illa per part del consistori solsoní per un període de 5 anys i amb l'objectiu que pugui solicitar-se una subvenció del fons europeu Feder.



A més a més, el consell comarcal s'afegeix a la declaració institucional del Consell d'Alcaldes del Bages sobre la mobilitat viària i ferroviària de les comarques de la Catalunya Central amb l'àrea metropolitana de Barcelona. La declaració demana la gratuïtat de la C-16 per descongestionar la C-55.



Finalment, Alarcón va fer una crida a la població perquè només usi els serveis del Centre Sanitari en cas d'urgència.