Creen una xarxa ciutadana de suport a Solsona per ajudar als col·lectius vulnerables

L'escenari de crisi derivat del coronavirus ha despertat la solidaritat a Solsona amb la creació d'una xarxa de suport mutu, que en aquests moments integren una seixantena llarga de persones voluntàries. El seu objectiu és garantir la protecció dels col·lectius vulnerables del municipi. Aquest dilluns s'ha dut a terme una reunió de coordinació d'aquesta nova plataforma amb els Serveis Socials i la regidoria d'Afers Socials per optimitzar els recursos i adoptar totes les mesures dels protocols de seguretat que cal seguir.

Entre les accions acordades, s'ha decidit que cada persona de la xarxa estarà pendent del seu veïnat i entorn per detectar els ciutadans que poden necessitar algun tipus d'assistència durant el confinament, com per exemple per fer la compra, anar a la farmàcia, treure el gos al carrer o realitzar encàrrecs urgents. En aquells casos que es detectin situacions d'alt risc, s'informarà els Serveis Socials perquè hi intervinguin.

Qui formi part dels col·lectius de risc o necessiti algun tipus de suport, pot trucar als telèfons 973483234 (Serveis Socials), 663668184 (Ivan) i 670884723 (Berta). Per a més informació sobre aquesta iniciativa es pot contactar amb l'organització per correu electrònic a xarxadesuportsolsona@gmail.com.



Equip de guàrdia dels Serveis Socials

Durant aquests dies s'ha organitzat un equip de guàrdia dels Serveis Socials presencial al Consell Comarcal de nou del matí a tres de la tarda. Fora d'aquest horari, en cas d'urgències que no puguin esperar fins a l'endemà, es pot contactar amb la Policia Local, al telèfon 973483040. Paral·lelament, s'està fent un seguiment de totes les persones grans en risc, que fan ús d'algun tipus de servei coordinat pels Serveis Socials, com el d'àpats a domicili, la teleassistència o el xec servei. A totes se'ls oferirà el servei de la xarxa de suport mutu.

Així mateix, aquesta plataforma de voluntariat s'ha mobilitzat internament per reunir i facilitar material escolar, llibres, jocs i joguines per a famílies vulnerables que s'atenen des dels Serveis Socials. Aquesta necessitat ja s'ha aconseguit cobrir.



Mesures de seguretat

En la reunió de coordinació s'ha posat èmfasi també en la importància de prendre totes les mesures de seguretat que requereix la situació. Es prioritzarà l'atenció telefònica, s'evitarà entrar dins els habitatges, s'assignarà un/a sol/a voluntari/ària per domicili i es mantindrà la distància de seguretat amb les persones ateses.

D'altra banda, des del Servei d'Intervenció Socioeducativa del Solsonès El6, mitjançant vídeos a Instagram (@el6_solsones), diàriament es proposen recursos per fer més entretingut el confinament per a infants i joves. Les educadores del servei s'afegeixen, així, a les múltiples iniciatives que s'estan ideant des del teixit associatiu i el sector privat per fer més amè aquest període de reclusió a casa.