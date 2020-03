L'Orfeó Nova Solsona fomenta l'interès pel cant coral a les escoles de la ciutat

L'Orfeó Nova Solsona continua la celebració del seu centenari amb una iniciativa que porta el cant coral a les escoles de Solsona. Dimecres passat, dos dies abans que les escoles de tot Catalunya tanquessin pel coronavirus, una quinzena d'integrants de l'orfeó van visitar l'escola Setelsis per ensenyar quin és el funcionament de l'agrupació solsonina i com funciona qualsevol formació de cant coral.



Alumnes de quart, cinquè i sisè de primària van poder gaudir de les explicacions i demostracions d'una part representativa de l'orfeó formada per integrants dels quatre cors diferents que en formen part. Així, a través de la representació de diverses peces, els alumnes van poder diferenciar les característiques dels quatre cors. Tant en la primera sessió com en la segona, els infants es van mostrar participatius, responent a les preguntes dels membres de l'Orfeó, en moltes ocasions correctament, i és que ja feia dies que en les classes de música s'estava preparant aquesta sessió que va acabar amb els membres de l'orfeó i els infants cantant conjuntament el cànon de la pau, una de les peces preferides de l'agrupació segons la seva presidenta, Magda Miralles.



«Activitats d'aquest tipus ens ajuden a donar a conèixer la música i sobretot el cant coral als infants. Per ells el cant coral és desconegut perquè no solen venir gaire a veure les actuacions de l'orfeó, ja sigui per l'hora a la què es realitzen o pel que sigui», afirmava Miralles. La presidenta de l'entitat també va assenyalar amb orgull consultada per Regió7 al finalitzar la sessió que «estic segura que d'aquí sortiran nous membres de l'orfeó».



Per la seva banda, la directora del centre, Eli Traveset, va assegurar que el Setelsis és una escola «oberta a l'entorn per tant tot el que són entitats a nivell de cultura i de poble que ens puguin venir a fer una aportació a l'escola sempre és enriquidor» i també va destacar la importància de la música com a un «valor important» a l'escola i va afirmar que la tenen integrada des dels més petits fins als grans. A més va assegurar que «és molt bonic que l'orfeó s'apropi a les escoles i que els nens puguin conèixer què són i el què fan».



Pels nens va ser una classe especial, però també ho va ser pels membres de l'orfeó. «És una actuació diferent, però molt agraïda. No notem tant els nervis i ens sentim com una família» van destacar Teresa Camps i Montserrat Casas, dos integrants de l'Orfeó que van participar en aquesta activitat.



Casas també és una de les responsables d'aquest projecte. «El que hem fet avui significa mostrar la feina feta i l'herència dels últims 100 anys, però també caminar cap a un futur», va dir Casas que a més va destacar que un dels objectius també és aconseguir que els infants i joves s'aficionin al cant i, perquè no, s'apuntin a l'Orfeó Nova Solsona un cop arribin als 16 anys. Casas també va avançar que tot i que la iniciativa ha vingut donada pel centenari de l'entitat, no tanquen la porta a seguir-la realitzant en els propers anys, tot i que assegura que això depèn de la voluntat dels centres.



Fins ara l'activitat s'havia realitzat amb la ZER del Solsonès i la mateixa Setelsis i estava previst que es dugués a terme a les escoles Arrels I, Arrels II, el Vinyet i amb els alumnes de primer i segon d'ESO de l'institut Francesc Ribalta. Tot i l'aturada de l'activitat escolar, Miralles va dir que la intenció és reprendre les sessions un cop retorni tot a la normalitat.