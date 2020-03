Solsona demana a les empreses que «extremin les mesures de seguretat» després del primer positiu al municipi

L'Ajuntament de Solsona ha fet arribar una carta a totes les empreses del municipi per demanar-los que, en la mesura que sigui possible, aturin temporalment l'activitat i, si no poden, la redueixin i extremin les mesures de seguretat. La decisió, ha explicat l'alcalde, David Rodríguez, arriba després que s'hagi detectat el primer cas de coronavirus al municipi. L'afectat es troba ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, en fase de tractament. Rodríguez demana a les empreses que se sensibilitzin amb la crisi del coronavirus. Els hi recorda que no les pot obligar a tancar, però que sent obligat a demanar "el compromís".

L'alcalde demana al sector que "extremi les mesures de seguretat necessàries per evitar el risc de contagi", ja sigui reduint l'activitat i fent treballar només uns serveis mínims, facilitant l'opció del teletreball, o bé amb alternatives que es puguin consensuar amb el comitè d'empresa corresponent.