Una quinzena de voluntaris responen a la crida solsonina per confeccionar mascaretes

En menys de 24 hores una quinzena de persones ja s'han ofert a Solsona a confeccionar mascaretes casolanes desinteressadament. Són les que han respost a la crida d'aquest divendres al vespre per atenuar els efectes del coronavirus sense sortir de casa en una iniciativa solidària coordinada per l'Ajuntament i l'Agència de Desenvolupament Local amb la col·laboració de la Xarxa de suport mutu, i que s'està reproduint en municipis d'arreu del país. Es preveu que aquesta xifra de voluntaris es multipliqui els propers dies, mentre duri el confinament.

La regidoria de Salut es mostra molt satisfeta i agraïda de la ràpida resposta ciutadana a la iniciativa, que permetrà contribuir a abastir les necessitats de material de protecció de l'Hospital Pere Màrtir Colomés i determinades empreses de serveis, així com d'altres col·lectius i entitats en contacte amb persones vulnerables que ho requereixin aquests dies. No obstant això, la regidora, Judit Gisbert, aclareix que "tothom ha de tenir molt clar que les mascaretes casolanes no estan homologades i, per tant, no eximeixen de seguir les mesures higièniques recomanades".

Per col·laborar-hi només cal disposar a casa de roba de cotó que es pugui rentar a 60 graus. Els voluntaris poden inscriure's trucant als telèfons 686504891 o 690872694, o bé omplint el següent formulari. Tots ells reben instruccions de com fer-les i la Policia Local els recull les mascaretes amb les mesures de seguretat adients.

En aquests moments no fa falta que ningú ofereixi roba. Es demana a les persones que hi col·laborin que cusin el material amb la roba de què disposen a casa. Es complementen amb vetes, gomes o tires de la mateixa roba, si bé també es pot cosir únicament el requadre de la mascareta, que ha de tenir una doble capa de tela. Les mascaretes fetes s'han de lliurar ja rentades a 60 graus. "Aquesta opció no és la més segura per evitar el contagi, però està clar que és una acció per fer pinya i ajudar en la mesura de les possibilitats de la ciutadania en un context excepcional", afirma Judit Gisbert.