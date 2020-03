Solsona recull més de 2.600 mascaretes casolanes confeccionades en dos dies

Aquest dimecres la Policia Local de Solsona ha començat la recollida de 600 mascaretes casolanes confeccionades per la cinquantena de voluntàries que han respost a la iniciativa ciutadana per proveir material de protecció a l'Hospital Pere Màrtir Colomés, la Xarxa de suport mutu i altres col·lectius de serveis essencials. Aquesta xifra creixerà a partir de dijous. Així mateix, aquesta setmana l'empresa Fytisa farà una donació de 2.000 unitats.

Des de l'Ajuntament i l'Agència de Desenvolupament Local, que coordinen la recollida de mascaretes i la seva distribució, es fa un agraïment a tothom que d'alguna manera ha fet una aportació o participa en aquesta iniciativa: Fytisa, Granja Godall, Jieqiao Ni, Pentex, Xarxa de suport mutu de Solsona, Isa Domene, Laura Merino (Cucapica), Mans i Mànigues, Micuxú i les nombroses voluntàries que aprofiten el confinament per cosir-ne a casa.

Aquestes mascaretes no estan homologades, però sí que representen un suport per a l'autoprotecció del contagi de la COVID-19. Les persones que hi vulguin col·laborar han de trucar al telèfons 686504891 o 690872694 de dilluns a divendres abans de les cinc de la tarda i omplir un formulari en línia a https://bit.ly/2WyFLyc. La recollida la centralitza la Policia Local seguint totes les mesures de protecció i sense mantenir contacte amb les cosidores, que deixen les mascaretes en bosses a l'exterior del domicili.