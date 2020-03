L'Ajuntament de Solsona suspén el calendari fiscal per pal·liar els efectes del virus

L'Ajuntament de Solsona durà a terme una sèrie de mesures amb l'objectiu de pal·liar l'impacte econòmic del coronavirus en les famílies i en les empreses solsonines. Entre aquestes es troba la suspensió del calendari fiscal del 2020, la suspensió temporal de les quotes de l'escola municipal de música, la llar d'infants Els Petits Gegants i de les activitats dirigides a la gent gran així com de la taxa d'ocupació de la via pública.

El consistori solsoní afirma que durà a terme també un pla de reactivació econòmica tot i que aquest encara s'ha de dissenyar i veure de quina dotació pressupostària es disposa per dur-lo a terme. Entre les mesures que contempla l'Ajuntament de Solsona també s'hi troba un reforç i adequació del fons d'emergència social donades les circumstàncies excepcionals que s'estan vivint a la ciutat.

L'Ajuntament es compromet a no trencar cap relació contractual amb les seves empreses proveïdores així com la garantia que les empreses que presten serveis a l'Ajuntament i tenen contacte subscrit seguiran cobrant la quantitat corresponent al personal adscrit al servei. Pel que fa a les empreses també es contempla un acompanyament a les empreses i als autònoms de la ciutat a través de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona.

El portaveu de Junts per Solsona, Marc Barbens, destaca que "és el moment d'estar més junts que mai i treballar tots plegats per ajudar la gent", i que, tot i que coincideixen en algunes de les mesures proposades per ERC, "pensem que encara cal anar molt més enllà". És per això que el grup municipal també ha proposat una sèrie de mesures entre les que es troba la creació d'una mesa de coordinació local oberta a les entitats socials i econòmiques representatives i als grups municipals per tal de consensuar les accions i comunicar-les de formar ordenada.

En el comunicat de Junts per Solsona també es proposa el tancament dels mercats del dimarts oferint la possibilitat de què els afectats reparteixin a domicili o la cancel·lació de la taxa d'aigua i escombraries i també la del tanatori mentre duri l'estat d'alarma.