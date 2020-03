La Policia Local de Solsona felicita els aniversaris dels infants confinats

Els infants són un dels sectors de la població més castigats per l'estat d'alarma en no poder posar els peus al carrer. Conscient d'aquesta situació, la Policia Local de Solsona s'ha emmirallat en la iniciativa que s'està estenent a diversos municipis del país per felicitar l'aniversari dels nens i nenes d'entre 2 i 10 anys d'una manera especial mentre duri el confinament.

A partir d'aquesta setmana un parell d'agents s'aproparan fins a l'exterior del domicili de l'infant que faci anys amb el cotxe patrulla i la sirena posada. Pels altaveus anunciaran qui busquen i, quan la persona afortunada aparegui, li mostraran una pancarta per desitjar-li per molts anys des del carrer i li posaran una popular cançó. També li deixaran a la porta un obsequi format per material divers, entre el qual hi ha un conte editat per a l'ocasió de Sílvia Torralba (text) i Jordi Torrent (il·lustracions), un quadern per pintar del Pou de Gel i un barret de palla per quan es pugui tornar a sortir al sol.

Josep Garcia, cap de la Policia Local, va tenir la idea de contribuir a fer els aniversaris dels infants una mica més especials després de conèixer la iniciativa a altres poblacions a través de les xarxes socials. Ho va consultar a l'alcalde, David Rodríguez, que ho va considerar una molt bona iniciativa i els agents ho van acollir amb entusiasme. «Em fa sentir orgullós de la plantilla que s'avinguin a participar en propostes que fan més suportables les restriccions. Sempre m'agrada que la Policia Local prengui part en accions socials, com aquesta o la recollida de mascaretes», explica Garcia. També hi col·laboren, a més dels autors del conte, l'Agència de Desenvolupament Local, amb la cessió de material, i Amisol, que ha confeccionat la pancarta.

Les famílies que estiguin interessades en aquesta iniciativa, han d'inscriure's responent un formulari en línia que es troba a l'apartat de la Policia Local del web de l'Ajuntament, on han d'especificar la data d'aniversari, l'adreça i un telèfon de contacte. Aquest any molts nens i nenes es quedaran sense una festa amb amics, però almenys podran celebrar l'aniversari amb una sorpresa que mai no s'haurien imaginat.