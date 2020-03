L'Ajuntament de Solsona estudia celebrar el proper ple virtualment a finals d'abril

El consistori solsoní ha anunciat que es preveu ajornar per a finals d'abril la sessió ordinària del ple del mes de març que s'havia de celebrar la setmana passada i que es va suspendre per la crisi del coronavirus. La sessió es realitzarà via telemàtica.

Malgrat no poder trobar-se presencialment al voltant de la taula del despatx d'Alcaldia o de la sala de plens els representants municipals de Solsona es reuneixen amb tanta o més freqüència que en condicions normals. De fet, la Corporació es reuneix telemàticament tres vegades la setmana per fer un seguiment de la crisi del coronavirus.

Els dilluns es manté la Junta de Govern Local via Jitsi, els dimarts a partir d'aquesta setmana es reuneixen l'alcalde i els portaveus de tots els grups municipals –fins ara el batlle ha anat trucant els caps de cada formació de l'oposició per separat–, mentre que els dijous tornen a coincidir en una mateixa hora els membres de l'executiu.